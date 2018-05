Un ragazzo di 22 anni, residente a Molinella, in provincia di Bologna, è morto domenica notte, intorno alle 23,30, in un incidente stradale, che si è verificato in via Fiume Vecchio poco prima della frazione Marmorta. Il ragazzo, che stava tornando a casa, ha perso il controllo dell’auto, una Seat Ibiza, ed è andato a sbattere contro uno degli alberi ai lati della strada. Un impatto devastante che non ha dato scampo al giovane, nato a Mercato San Severino (Salerno). A nulla è valso ogni tentativo di salvarlo: nonostante la corsa contro il tempo del 118, il 22enne è deceduto praticamente sul colpo. Sul posto per estrarre il corpo dal groviglio di lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco. Sul posto i carabinieri della stazione locale e del nucleo operativo e radiomobile di Molinella, che hanno effettuato i rilievi del caso. La strada è rimasta chiusa per quasi tre ore per permettere alle forze dell’ordine di accertare e ricostruire la dinamica dello schianto.

Un weekend davvero nero quest’ultimo sulle strade bolognesi. Un altro incidente si è infatti registrato sabato sera nella zona collinare di Bologna, con lo scontro tra uno scooter e un'auto. Il conducente del ciclomotore, un ragazzo di 16 anni, le cui condizioni sono apparsi subito gravi, è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore. Mentre ieri sera a San Giovanni Persiceto a seguito di un sinistro, sei giovani sono stati trasportati subito al Pronto Soccorso, tre, di cui due in codice rosso e uno in codice giallo, all'Ospedale Civile di Baggiovara (Modena), gli altri tre, due in codice rosso e uno in codice giallo, all'Ospedale Maggiore di Bologna. Il sesto invece se l’è cavato con trauma contusivo alle mani guaribile in pochi giorni.