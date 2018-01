Ha perso il controllo della sua auto ed è andato a scontrarsi contro un palazzo, sventrandolo. E' successo nella notte tra sabato 27 e domenica 28 gennaio in via Lame ad Argelato, in provincia di Bologna, dove la vettura guidata da uomo, di origine siciliana, con a bordo un altro passeggero femminile, entrambi rimasti lievemente feriti, si è schiantata contro il pilastro in muratura d'angolo dell'edificio che è parzialmente crollato, causando numerosi danni agli alloggi, che da quella parte erano per fortuna vuoti al momento dello schianto, e a un pub che occupa la parte inferiore dello stabile.

Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco del distaccamento volontario di San Pietro in Casale e i carabinieri della stazione di San Giorgio, agli ordini del comandante Angelo Aliberti. Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. Stando alle prime indiscrezioni, è possibile che all'origine dell'incidente ci sia un colpo di sonno, o una banale disattenzione. L'edificio, intanto, è stato dichiarato inagibile per ragioni di sicurezza. Questo significa che gli abitanti dovranno restare fuori dalla propria casa e che resterà chiuso anche il sottostante pub Sirius, gravemente danneggiato. Il traffico è stato deviato e sono intervenuti carabinieri, polizia municipale e 118.