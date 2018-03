Stava lavorando insieme ai suoi colleghi in un cantiere al chilometro 24 dell'autostrada A14, nei pressi di San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, quando è stato travolto e ucciso da un'auto pirata, che si è poi data alla fuga. È successo la scorsa notte, intorno alle 22:30. La vittima è un operaio di 50 anni, Valter Perna, originario di San Severo di Foggia. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo era impegnato nel piazzamento della segnaletica stradale lungo la corsia centrale quando è avvenuto lo schianto. Dopo l'impatto, la vettura che l'ha falciato è proseguita senza fermarsi in direzione Sud. Ad allertare i soccorsi sono stati gli altri lavoratori che si trovavano sul luogo dell'incidente, ma che non avrebbero assistito direttamente alla scena. Quando sono arrivati, il 50enne era già riverso a terra e in una pozza di sangue.

Quando i sanitari del 118 sono arrivati con l'ambulanza, per l'uomo non c'era già nulla da fare. Colpito alla testa, è morto sul colpo. Inoltre, non si sa ancora se lui si sia sporto oltre l’area di lavoro, venendo travolto, o al contrario se il veicolo che l’ha colpito abbia allargato la traiettoria. Sono in corso, intanto, tutti i rilievi del caso da parte delle forze dell'ordine, che hanno anche cominciato una vera e propria caccia all'auto killer, che non ha per altro lasciato frenate sull'asfalto. Non si esclude neppure che possa essere stato un mezzo pesante e che il conducente non si sia accorto dell'impatto. Nell'area non ci sarebbero telecamere di sorveglianza, per cui per il momento si stanno affidando soltanto alle testimonianze degli altri operai e ai filmati di quelle più vicine, per cercare di identificare il colpevole. Sul fatto è stata anche aperta un'inchiesta.