Seduto su un water mentre cerca di andare in bagno, protestando in questo modo contro chi attacca la sua categoria, quella dei sindacalisti. È così che Alfredo Sepe, segretario provinciale della Fials, la Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità, di Bologna, ha espresso il suo disappunto nei confronti di un articolo pubblicato il 3 ottobre scorso sul sito di informazione Nurse24.it. Le immagini sono state pubblicate sul suo profilo Facebook e di certo non sono passate inosservate. Nel testo, un editoriale a firma del direttore del giornale, Ferdinando Iacuaniello, sono attaccati i sindacalisti "che si buttano in politica per rappresentare gli infermieri nei collegi, quando in realtà non hanno la laurea in infermieristica, ma sono solo Oss, cioè operatori socio sanitari".

Parole che Sepe non ha gradito, come dimostra la sua decisione di pubblicare sui social network un video in cui si riprende, in bagno, nudo e seduto sul water, mentre cerca di evacuare, poi prontamente eliminato. Non solo. Il segretario è passato poi ad attaccare direttamente il direttore del giornale e la sua testata, al punto da rappresentarla stampata sulla carta igienica. "Sono stitico ma ho trovato la soluzione – ha detto -. Ho letto un articolo di una testata giornalistica che vi consiglio se non riuscite ad andare in bagno. Cari giornalisti, siete ridicoli perché fate molta disinformazione".

Iacuaniello, da parte sua, aveva dichiarato guerra, con il suo articolo, ai sindacalisti della categoria che non fossero infermieri: "Voi, sindacalisti, fate silenzio. Andate a votare, se siete anche infermieri e affilate le armi: ci sarà da lottare per il prossimo rinnovo dei contratti. È lì che dovete rappresentarci, è quella la guerra che dovete combattere", aveva scritto. Il direttore, tuttavia, ha già sporto una querela per diffamazione aggravata dal mezzo stampa. "Una reazione forte, incisiva a una provocazione – è stato il commento del responsabile regionale della Fials Daniele Bedetti -. Mi dispiace che si sia innescato un meccanismo per cui si è andati un po’ fuori dalle righe. Ma siamo scesi su un terreno che non doveva essere occupato se non in modo tecnico".