Notte di follia a Bologna. Un uomo di 37 anni, originario di Firenze, è stato il protagonista di una violenta rissa che è scoppiata all'esterno della discoteca Estragon di via Stalingrado. Essendosi presentato all'ingresso del locale visibilmente alternato, probabilmente in preda ai fumi dell'alcol, è stato allontanato dal buttafuori di turno. Ma lui, per tutta risposta, pur di riuscire a entrare all'interno del club, gli ha staccato con un morso un dito della mano. E' successo la scorsa notte intorno a mezzanotte. L'aggressore è stato poi fermato dalle forze dell'ordine e denunciato dalla polizia per lesioni personali gravi.

Quando si è presentato all'ingresso della discoteca, per riuscire a bloccarlo sono dovuti intervenire ben tre addetti alla sicurezza del locale, che gli hanno detto che conciato in quel modo non sarebbe riuscito ad entrare nel club. Contro di loro il 37enne si è scagliato con calci, pugni e morsi. Ad avere la peggio è stato un 41enne greco a cui l'uomo ha morsicato una parte della mano, recidendogli una falange. Il ferito è stato portato in ospedale per essere medicato, ma dovrebbe rimettersi in sesto entro pochi giorni.