Avrebbe molestato cinque donne, due delle quali minori, nel giro di poche ore. La polizia ferroviaria di Bologna ha arrestato un afgano di 23 anni per violenza sessuale aggravata e continuata. Tutte le aggressioni sono avvenute in stazione, mercoledì 2 maggio.

Secondo le ricostruzioni degli stessi inquirenti, quella sera una pattuglia di Agenti della PolFer, è stata avvicinata da una minorenne la quale, in evidente stato di agitazione, ha riferito che poco prima, a bordo di un treno regionale appena arrivato a Bologna, era stata avvicinata da un uomo che, dopo essersi seduto al suo fianco, aveva tentato un primo approccio verbale per poi iniziare a toccarle l’inguine. La giovanissima si era allontanata immediatamente dal soggetto che, in tale frangente, aveva approfittato per palparle il fondoschiena. Le ricerche del sospetto sono immediatamente iniziate sulla base dell’identikit fatto dalla ragazzina. Proprio mentre stavano pattugliando lo scalo, è arrivata la seconda denuncia: questa volta la vittima era un capo treno donna, aggredita in un convoglio in sosta da un uomo con la stessa descrizione.

Non è tutto. Pochi istanti dopo il personale di Polizia è stato allertato da alcune Guardie Giurate che si sono poste all’inseguimento di un soggetto che, poco prima, aveva palpeggiato una terza donna. A quel punto le forze dell’ordine, con l’ausilio delle Guardie Giurate, sono riusciti a raggiungere e bloccare l’individuo e, una volta accompagnatolo all’interno dell’ufficio, hanno trovato una altra minorenne che si era presentata, in compagnia del padre, per sporgere denuncia per aver subito molestie dallo straniero. Le indagini successive hanno individuato una quinta vittima, braccata – questa volta – nel sottopassaggio. Il 23enne afgano, che ha peraltro a suo carico svariati precedenti per reati analoghi a sfondo sessuale, furto, violazione di domicilio e resistenza a pubblico ufficiale, è stato arrestato e portato alla Dozza