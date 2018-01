Diventa definitiva la condanna a sei anni e quattro mesi per Sonic Halilovic, l’uomo di ventitré anni di origini rom che nel 2013 uccise Quinto Orsi, un meccanico di settantadue anni. A chiudere la vicenda processuale è stata la sesta sezione penale della Corte di Cassazione. Orsi venne ucciso il 21 febbraio del 2013 a Bologna. Da quanto emerso, Halilovic – all'epoca ventenne – stava rubando un'auto parcheggiata davanti all'officina in cui la vittima lavorava, in via Ferrarese, e travolse il meccanico in retromarcia, per poi scappare a piedi. Nell’officina bolognese era presente il figlio di Orsi, meccanico come il padre. Sul posto intervennero i soccorritori del 118 che fecero il possibile per tentare di salvare il meccanico, ma tutto fu inutile: l'uomo morì sul posto. La sera successiva all'episodio il giovane rom, inquadrato dalle telecamere di sicurezza, si costituì alla polizia.

Il processo con rito abbreviato e la condanna ridotta in appello – Inizialmente condannato a sedici anni, la Corte di assise di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado del febbraio 2014, in rito abbreviato, aveva ridotto la pena all’imputato a 6 anni e 8 mesi, riqualificando il reato contestato ad Halilovic da omicidio volontario con il dolo eventuale a omicidio colposo. “Noi non abbiamo avuto giustizia”, aveva detto amareggiato il figlio della vittima dopo quella sentenza. Secondo quanto ha spiegato l'avvocato dell'imputato Alessandro Cristofori, il ventitreenne ha già espiato quattro anni, tra carcere e arresti domiciliari, e attualmente è libero in attesa che il Tribunale di Sorveglianza decida se applicare nei suoi confronti una misura restrittiva.