Lucia Ricci, una ragazza di 19 anni, è morta ieri pomeriggio intorno alle 16 in seguito a un incidente mentre era al volante della sua auto, una Fiat Punto. La giovane stava percorrendo la Lungosavena a Castenaso, in provincia di Bologna, quando probabilmente abbagliata dal sole ha perso il controllo della vettura e si è schiantata con un'auto che proveniva dal senso opposto, una Skoda Superb. L'impatto è stato talmente violento che la Punto ha perso il motore e altri parti meccaniche, che sono state trovate a decine di metri di distanza.

Accanto a Lucia viaggiava un uomo, che ha riportato ferite fortunatamente non gravi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno estratto tutte le persone dalle lamiere contorte. Il conducente della Skoda, seriamente danneggiata, è rimasto ferito ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Lucia è invece apparsa ai soccorritori la più grave fin da subito, e a nulla è valsa la corsa disperata in ospedale. I medici hanno fatto di tutto per salvarle la vita, ma purtroppo ogni tentativo di rianimarla si è rivelato vano.

La notizia della morte di Lucia è circolata in pochi minuti: sul luogo della tragedia sono precipitati molti amici della giovane e i suoi familiari. La ragazza lavorava di sera nel bar di una frazione di Budrio e ieri si trovava a a bordo dell’auto insieme al fidanzato. Stavano tornando a casa, ma probabilmente a causa del sole la ragazza ha perso il controllo della Punto e si è schiantata con la Skoda. L'impatto, come detto, è stato devastante e sono state necessarie diverse ore per liberare la carreggiata dei detriti e ritrovare i documenti della giovane, sbalzati in un fossato.