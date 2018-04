Abbandono di minore. Di questo dovrà rispondere un uomo di origine moldava di trentacinque anni, padre di un bambino di un anno, che è stato denunciato a Bologna per aver lasciato a dormire in auto il proprio figlioletto. L’uomo avrebbe lasciato il piccolo chiuso in macchina per andare a sbrigare alcune commissioni nelle vicinanze. In particolare, da quanto emerso, l’uomo doveva andare in un ufficio comunale poco distante dal luogo in cui aveva parcheggiato l’auto col bambino per iscriverlo all’asilo nido. È stata una pattuglia dei Carabinieri di Borgo Panigale impegnata in un servizio di controllo del territorio ad accorgersi che in via Marco Emilio Lepido c’era un’automobile parcheggiata con all’interno un bambino che dormiva nel seggiolino collocato sui sedili posteriori.

Nessuna conseguenza per il piccolo – Dopo essersi accertati che il veicolo era stato chiuso a chiave, i militari hanno allertato la Centrale Operativa del 112 e, con l’ausilio di un’altra pattuglia dell’Arma del Nucleo Radiomobile di Bologna, sono riusciti a individuare il padre del piccolo lasciato in auto. A quel punto l’uomo è stato invitato a uscire di corsa e aprire immediatamente l’auto e, una volta identificato, il trentacinquenne è stato denunciato per abbandono di minori. Il bambino fortunatamente – a differenza di quanto purtroppo accaduto in altri casi simili – non ha riportato conseguenze.