Come tutti i giorni erano impegnati ad occuparsi del taglio dei capelli dei loro clienti quando dalla vetrina hanno visto spuntare improvvisamente all'interno del negozio una vettura che è piombata loro addosso travolgendo tutto e tutti. È l'incredibile incidente stradale avvenuto nelle scorse ore nella città metropolitana di Bologna, a Castiglione dei Pepoli, e che ha completamente sfasciato un negozio di parrucchiere. Uno schianto che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia visto che nell'esercizio commerciale erano presenti in quel momento cinque persone, fra addetti e clienti, ma fortunatamente si è risolto solo con danni materiali e il ferimento lieve di due dei presenti.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, pare che la colpa dell'incidente avvenuto giovedì sia tutta a da attribuire al fondo stradale ghiacciato dopo la nottata di gelo che aveva interessato tutto l'Appennino bolognese. Il conducente della vettura, una ford Focus, infatti ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva una strada in discesa ed andato dritto nella vetrina, fermandosi solo dopo essere entrato completamente nel negozio come mostrano le immagini dei vigili del fuoco. Fortunatamente anche l'automobilista è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i Carabinieri e un'ambulanza del 118. Ad avere la peggio però è stato l'arredo del negozio che è andato completamente distrutto .