Giada Vitali, la ragazza scomparsa da Bologna lunedì mattina, è tornata a casa. A renderlo noto suo padre, con la voce comprensibilmente rotta dall'emozione, dopo giorni di apprensione e paura per le sorti della figlia: "E' tornata, è tornata. Abbiamo passato l'ultima mezz'ora ad abbracciarci e piangere". La 18enne aveva fatto perdere le sue tracce lunedì mattina e la famiglia aveva sporto denuncia ai carabinieri, facendo in seguito scattare le ricerche anche grazie alle sue fotografie fatte girare sul web e sui social network, assieme agli appelli per ritrovarla.

Giada Vitali frequenta un'istituto superiore della città, il Serpieri. Si era allontanata lunedì mattina molto presto, mentre i suoi genitori ancora erano a letto. "Mi basta soltanto sapere che sta bene, spero di parlarle il prima possibile. Tutto si risolve nella vita", aveva detto il padre a Repubblica, spiegando che l'ultimo messaggio della ragazza era stato: "Me ne vado, non mi cercate". La famiglia vive nel quartiere Navile, il padre è un artigiano e di recente c'erano state delle discussioni perché la ragazza non intendeva più frequentare la sua scuola e aveva fatto diverse assenze nell'ultimo periodo. La scuola scuola non è un problema – aveva detto il papà ieri – so che ha diciotto anni e può fare quello che vuole, ma siamo molto preoccupati".

Alla denuncia sporta ai carabinieri di Bologna e all'appello diffuso sui social network hanno fatto seguito diverse segnalazioni di avvistamento. Oggi, intorno all'ora di pranzo,la famiglia Vitali ha avuto la sorpresa più grande: "Ci siamo abbracciati tutti e quattro per mezz'ora. Ringrazio tutti per aver contribuito a far girare l'appello e per il tam tam. Dov'è stata in questi giorni? Non gliel'ho nemmeno chiesto, l'importante è che stia bene e sia di nuovo qua".