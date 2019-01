"Sono evasa dagli arresti domiciliari. Arrestatemi ma portatemi in carcere perché ho fame e non ho nulla da mangiare in casa", è la disperata richiesta di aiuto che una donna bolognese di 44 anni ha rivolto ai carabinieri del capoluogo emiliano presentandosi in una caserma dopo aver lasciato la casa in cui era sta relegata dai giudici dallo scorso settembre per una condanna per furto. "Ho fame, arrestatemi però portatemi in carcere così posso mangiare", avrebbe spiegato la donna ai militari increduli che infine si sono fatti spiegare la situazione e, dopo averla sfamata con un piatto caldo, l'hanno arrestata di nuovo. In realtà la donna ci aveva già provato nei giorni precedenti quando, durante un controllo, i carabinieri non l'avevano trovata in casa. Anche in quella occasione aveva raccontato della sua disperazione per i problemi economici che le impedivano persino di procurarsi da mangiare. Dopo l'arresto, però, i giudici l'avevano ricollocata ai domiciliari.

La signora quindi ci ha riprovato lunedì quando si è presentata direttamente lei in caserma, riuscendo infine nel suo obiettivo di farsi mettere in carcere. Processata ancora una volta per direttissima, infatti, martedì il giudice ha stabilito che la 45enne sconterà la condanna in carcere. Nel frattempo i carabinieri hanno avvisato il Comune dove risiede la donna, San Giovanni in Persiceto, che si è subito mosso con i propri servizi sociali. "Il caso della donna non era mai emerso prima di lunedì. Ora con il personale dei servizi sociali stiamo verificando la sua situazione" ha spiegato il primo cittadino del comune bolognese al Correre della Sera, aggiungendo: "Naturalmente in emergenza non si nega a nessuno un piatto di minestra. Ma per un aiuto più strutturato è indispensabile che ci siano tutti i requisiti del caso. Se c’è un’emergenza l’affronteremo con tutti i mezzi a nostra disposizione".