Licenziati perché iscritti alla Fiom. E' accaduto a Marzabotto, in provincia di Bologna, a Khurram Shezad e Gukfam Shehzada, rispettivamente 26 e 24 anni. I due, di nazionalità pakistana ed iscritti al sindacato CGIL dei metalmeccanici, erano stati licenziati nell'aprile dello scorso anno dalla Dimesco, società che impiega una trentina di dipendenti e si occupa di smaltire i rifiuti elettronici industriali o domestici. Ebbene: il 18 dicembre un'ordinanza del giudice Carlo Sorgi ha dato loro ragione. Entrambi dovranno essere reintegrati e rimborsati dall'azienda, dalla quale si attende comunque un ricorso, di tutti gli stipendi persi (come prevede la legge Fornero) oltre alle spese. Per la CGIL la sentenza del giudice rappresenta sia "una vittoria del sindacato e di tutti i lavoratori" sia "un monito per la politica, perché dimostra che il diritto ad essere reintegrati sul posto di lavoro, come previsto dall'articolo 18 dello statuto dei lavoratori" superato dal jobs act, è "un diritto che riguarda anzitutto la dignità delle persone".

Alberto Piccinini, avvocato della FIOM che ha tutelato i due operai, ha commentato: "Al processo si è provato che tutti i lavoratori iscritti alla Fiom non venivano chiamati al lavoro ma restavano sospesi in cassa. Solo chi avesse cancellato la propria iscrizione alla Fiom sarebbe stato chiamato". Addirittura, è emerso che un operaio è stato richiamato al lavoro per un mese dopo aver cancellato la propria iscrizione per poi essere ricollocato in cassa integrazione dopo essersi re-iscritto alla Cgil. La Dimesco, è emerso sempre nel corso del processo, aveva aperto una procedura di licenziamento collettivo, affermando di dover silurare almeno cinque lavoratori con una generica motivazione di crisi del settore, che però si è chiusa con un nulla di fatto. In seguito è stata aperta una seconda procedura di licenziamento individuale a carico dei due pakistani, di nuovo per "riorganizzazione aziendale" e dismettendo la lavorazione in linea.