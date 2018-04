Dramma a Minerbio, nel Bolognese, giovedì pomeriggio. Un bambino di diciannove mesi è morto mentre si trovava all'asilo nido. Il pm di turno Roberto Ceroni ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Il piccolo, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere stato colpito da un malore o forse soffocato da un rigurgito alimentare. Secondo quanto ricostruisce Il Resto del Carlino, le maestre hanno subito chiamato il 118 quando si sono accorte che il bambino, Alessandro, non si risvegliava dal riposino pomeridiano nonostante le loro sollecitazioni. Il piccolo respirava a fatica ed era molto pallido. Il battito era quasi impercettibile. Le maestre hanno quindi iniziato le procedure di primo soccorso – una di loro avrebbe tentato di farlo riprendere praticandogli il massaggio cardiaco – e sul posto in pochi minuti è arrivato il 118. Ma purtroppo nessuno ha potuto far nulla per salvarlo. Il piccolo Alessandro è morto prima ancora di arrivare all’ospedale di Bentivoglio. A quanto si apprende, la sera precedente la tragedia il bambino aveva avuto un po’ di febbre e inoltre dalla nascita soffriva di una patologia che gli aveva causato convulsioni.

Il sindaco: "Oggi solo dolore" – Sul posto si sono recati i carabinieri e il magistrato di turno. L’asilo frequentato dal piccolo, il “Mary Poppins” di via Savena Superiore, è una struttura privata che ospita circa 15 bimbi dagli zero ai tre anni ed è dotata di telecamere all'interno: i filmati verranno vagliati dagli inquirenti nel tentativo di ricostruire quanto accaduto. Dopo la tragedia è intervenuto anche il sindaco di Minerbio Lorenzo Minganti: “Oggi rimane solo il dolore, non c’è altro da dire se non esprimere la nostra vicinanza alla famiglia in questo momento terribile”. “In 13 anni non si sono mai verificati problemi o incidenti. Quando ci siamo accorti che Alessandro stava male, si sono attivate tutte le procedure per soccorrerlo”, hanno intanto detto dall’asilo.