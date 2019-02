Una tragedia avvenuta venerdì pomeriggio nel bolognese: Alessandro Ferriani aveva solo 17 anni, ed è morto mentre si dedicava alla sua grande passione, la canoa. Il maltempo non ha risparmiato nemmeno lui. "Adesso non ci sentiamo di dire nulla. Nostro figlio era splendido e appassionato. Per noi c'è solo dolore", non hanno molto altro da dire i suoi genitori, come ha riportato "il Resto del Carlino". Sono ancora increduli per la perdita del loro unico figlio.

Ora la Procura di Bologna ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo, contro ignoti, e ha disposto l'autopsia per far luce sulle cause della morte di Alessandro, che ha perso la vita nel fiume Reno, al lido di Casalecchio. Si stava allenando insieme a due compagni e a un istruttore di 20 anni, del Canoa Club Bologna, e non era la prima volta che lo facevano con la pioggia o la neve. La canoa di Alessandro si è ribaltata una prima volta. Secondo il racconto dei compagni il ragazzo inizialmente era riuscito a rimettersi in posizione. Poi, mentre veniva trainato dal resto del gruppo, ha perso di nuovo l’equilibrio ed è caduto, annegando in un gorgo, mentre il livello dell'acqua del fiume si era già innalzata.

Sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo e poi il personale del 118 che a lungo ha provato a rianimare il giovane, inutilmente. Da un primo accertamento, Alessandro aveva casco e attrezzatura idonea per un allenamento in condizioni climatiche avverse come quelle di ieri pomeriggio, con freddo e pioggia. Del fascicolo si occupa il pm Antonello Gustapane.