Aggredita, strattonata e malmenata improvvisamente in strada da uno sconosciuto mentre andava al lavoro e salvata da un imminente violenza sessuale solo grazie all'intervento di due passanti. È la bruttissima esperienza vissuta nelle scorse ore da una donna di 43 anni a Bologna, non lontano dal passaggio a livello in zona Roveri. L'aggressione lunedì mattina intorno alle 9 in via Bassa dei Sassi, alla periferia del capoluogo emiliano. L'uomo ha raggiunto alle spalle la donna l'ha buttata a terra, tappandole la bocca e tirandola per i capelli e infine ha cercato di trascinarla verso una palazzina abbandonata, poco distante per abusare di lei. La vittima ha chiesto più volte all'uomo se volesse la borsa, ma le sue intenzioni erano altre.

Fondamentale è stato l'intervento di due passanti che stavano transitando in auto, anche loro diretti al lavoro, e hanno notato la scena. Intuendo quello che stava accadendo, si sono fermati e sono scesi, bloccando l'aggressore e chiamando al polizia che infine lo ha arrestato per i reati di violenza sessuale, tentato sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale visto che ha anche tentato di opporsi all'arresto. L'aggressore è un 31enne di origini tunisine già noto alle forze dell'ordine.

"Abbiamo visto l'uomo avventarsi sulla ragazza, tappandole la bocca e coprendole la testa con il cappuccio. Cercava di trascinarla verso la casa abbandonata vicino al passaggio a livello", ha raccontato al telegiornale di Ètv uno dei due artigiani interventi, aggiungendo: "Lei gridava ‘aiuto aiuto', siamo rimasti scioccati perché passavano molte macchine e non si è fermato nessuno, noi d'istinto ci siamo fermati, non so altrimenti come sarebbe andata a finire, non bene".