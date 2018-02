Prima avrebbe abusato sessualmente di una nipote di quattordici anni e poi un uomo di trentotto anni ha tentato il suicidio tagliandosi le vene dei polsi. È accaduto in un paese dell’Appennino bolognese e attualmente l’uomo, lo zio della presunta vittima di abusi sessuali, è ricoverato in Psichiatria all'ospedale Maggiore. Da quanto emerso, i genitori della quattordicenne hanno denunciato la vicenda ai carabinieri. La ragazza sarebbe stata vittima di abusi domenica, quando era rimasta da sola in casa insieme allo zio. Lei stessa ha raccontato che prima l’uomo l'avrebbe palpeggiata, poi avrebbe tentato di avere un rapporto sessuale con lei. Dopo l’episodio l’adolescente si è confidata con una sorella più grande che a sua volta ha parlato con la madre, che insieme all'ex marito ha querelato il parente. Ma nel frattempo l’uomo ha provato a tagliarsi le vene ed è stato portato in ospedale in ambulanza. La vicenda, i cui contorni sono ancora da chiarire, è stata raccontata dal quotidiano “Il Resto del Carlino” secondo cui adesso lo zio è formalmente indagato per violenza sessuale aggravata dal vincolo di parentela.

Il racconto della quattordicenne – “Lo zio mi ha assalita mentre eravamo sul divano a guardare la televisione – è quanto avrebbe raccontato la quattordicenne ai carabinieri, affermando che mai lo zio l’aveva molestata in passato –. Erano circa le 21. Prima mi ha palpeggiata nelle parti intime, poi ha tentato di violentarmi. Io allora sono riuscita a respingerlo e a fuggire fuori di casa”. Sarebbe stata la mamma della ragazzina, arrivata sul posto dopo aver sentito la figlia, a trovare l’uomo a terra in un lago di sangue. Gli atti sono sul tavolo del procuratore aggiunto Valter Giovannini, coordinatore del gruppo “fasce deboli”. La ragazza nei prossimi giorni sarà ascoltata in audizione protetta.