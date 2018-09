Alla guida della sua vettura ha investito ben due pedoni in due incidenti separati ma in entrambi i casi non si è accorta assolutamente di nulla e ha proseguito la sua marcia senza nemmeno fermarsi. Protagonista della storia una anziana automobilista di 92 anni che ora probabilmente dovrà adire addio definitivamente alla patente di guida . L'episodio nella mattinata di lunedì, poco dopo le 10, nel centro di Vergato, comune dell'Appennino bolognese. La donna nella sua marcia ha investito prima una donna di 45 anni in via Bortolotti, ma come se nulla fosse ha tirato dritto finendo per travolgere poco lontano anche un uomo di 85 anni che stava facendo la spesa. Mentre i due pedoni venivano soccorsi dal 118 e portati in ospedale, la dona si è diretta a casa dove poco dopo però è sta raggiunta dai carabinieri.

In base alle testimonianze dei tanti presenti, infatti, ai militari è bastato poco per risalire alla proprietaria della vettura indicata. La 92enne è stata così denunciata per omissione di soccorso e ha dovuto subire anche il ritiro della patente con l'obbligo di successiva verifica dei requisiti psicofisici per la guida. Per i due pedoni investiti invece è stato necessario il trasporto in pronto soccorso. Ad avere la peggio è stata la 45enne che ha riportato delle ferite di media gravità agli arti inferiori mentre solo lievi contusioni per l'85enne.