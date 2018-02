Il suo primo ricordo dopo essere svegliata completamente nuda in una stanza d'albergo è quello di avere avuto un rapporto sessuale dopo aver trascorso la serata in discoteca della provincia di Bologna. Una storia che sicuramente è ancora tutta da chiarire quella di cui scrive Il Resto Del Carlino. Sarebbe stata la stessa presunta vittima, residente in zona, a presentarsi nella caserma di San Giovanni in Persiceto e ad esporre il suo racconto, per quanto confuso, ai carabinieri. La giovane ha spiegato di essere sicuro di aver consumato il rapporto sessuale, ma di non ricordarsi né il contesto, né persona con cui lo ha avuto. La 19enne ha raccontato in maniera confusa di aver trascorso la serata in un locale di Pieve di Cento, dove è probabile che abbia bevuto, poi i ricordi diventano nebbiosi.

Stando sempre al suo racconto, avrebbe trascorso la notte con un ragazzo, suo coetaneo, di cui tuttavia non ricorda mole, ma le circostanze sono poco chiare e quando questa mattina la giovane si è risvegliata da sola, in un hotel della zona, ha deciso di segnalare quanto accaduto ai carabinieri. Dai primi accertamenti delle forze dell’ordine risulta che sia lei che il ragazzo sono stati registrati dall’albergatore. Ora i militari ascolteranno il giovane e gli amici della 19enne per ricostruire esattamente la vicenda e ipotizzare eventuali reati.