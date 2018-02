E' finita in tragedia la famosa sfilata di Carnevale di Oruro, in Bolivia, noto in tutto il mondo e patrimonio dell'umanità dell'Unesco. Una bombola di gas di un venditore ambulante è improvvisamente esplosa mentre una folla gigantesca osservava i carri allegorici attraversare la città. Il bilancio è tragico: almeno 8 sono i morti, di cui 4 i minori, e altre 25 persone risultano gravemente ferite, come ha confermato Freddy Betancourt, vice comandante della polizia nel dipartimento locale. La deflagrazione è stata talmente forte da travolgere tutto nel raggio di 50 metri. Secondo le prime indiscrezioni, sarebbe stata causata dall'olio bollente che ha indebolito il tubo flessibile della bombola stessa.

Intanto, sono cominciate le prime indagini su quanto accaduto. Al momento, l'ipotesi più plausibile è che si sia trattato di un incidente. "Il problema – hanno sottolineato le autorità boliviane – è stata la fuoriuscita di olio, utilizzato dal venditore ambulante per cucinare le sue pietanze, che ha provocato il surriscaldamento di un tubo che collega il decantatore. Questo, a sua volta, ha dato vita a una perdita di gas che ha generato l'esplosione". Il Carnevale di Oruro, infatti, dove solo quest'anno sono arrivate circa 450mila persone, attira anche venditori ambulanti di cibo che piazzano le loro bancarelle lungo il percorso.