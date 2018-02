"Salvini sta portando la Lega su posizioni di estrema destra. Non riesce neanche a dire che è antifascista perché teme di perdere voti" Lo ha detto Laura Boldrini, presidente della Camera ed esponente di Leu a Tgcom24, e su Macerata ha aggiunto: "Salvini ha preso occasione per dimostrare attenzione sulla donna solo quando l'autore della violenza è un migrante". Non si placano le polemiche sul raid razzista compiuto da Luca Traini.

Secondo il presidente della Camera sugli omicidi di Pamela Mastropietro e di Jessica Valentina Faoro, alcuni esponenti politici hanno mostrato un'attenzione differente nei due casi: "Pamela e Jessica sono state ammazzate in modo orrendo. Non sempre di fronte a questa brutalità si reagisce con lo stesso sdegno, la violenza sulle donne è una piaga di questo Paese. Per Pamela c'è stata una mobilitazione che non c'è stata per Jessica. Trovo inaccettabile che si possa strumentalizzare anche la violenza sulle donne: quando l'omicida è uno straniero si scagliano contro, e giustamente; quando è italiano non aprono bocca".

E condanna la scelta del Pd di non prendere parte al corteo antifascista che si è svolti ieri a Macerata, come invece ha fatto Liberi e Uguali: "Quando c'è un atto razzista e terroristico come quello di Macerata io penso sia sconsiderato abbassare i toni, e Renzi lo ha detto. Bisogna invece alzare la voce e dire che in uno Stato democratico non c'è spazio per l'apartheid. Da parte del Pd è stato un errore non aderire a queste belle manifestazioni".

Sullo strappo che si è consumato con il Pd Laura Boldrini ha spiegato che non c'erano alternative, perché su temi come il lavoro e sulle riforme, c'era già stata una rottura. Per questo sostiene che LeU non abbia tolto voti al Pd, perché quei voti il partito di Renzi li aveva già persi: "Leu va a riempire un buco democratico, va a dare un'offerta ulteriore ad un elettorato che altrimenti non avrebbe votato".

"Molti progressisti e di sinistra non vanno più a votare, molti elettori del Pd non si sono riconosciuti nelle riforme, con noi ritorna la politica che mette al centro il lavoro, quindi i progressisti possono con noi tornare a votare", ha detto l'esponente di LeU. Un'eventuale alleanza con il Pd, spiega la Boldrini, è possibile solo se si raggiunge un accordo su temi come l'occupazione.

La Boldrini ha poi condannato sul suo profilo Twitter gli scontri di Piacenza: "Tutta la mia solidarietà alle forze dell'ordine che si sono trovate a gestire terribile situazione di Piacenza. La violenza va condannata sempre, specie se messa in atto in un corteo pacifista e antifascista".