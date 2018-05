Scontro a distanza tra il leader della Lega Matteo Salvini e l'ex presidente della Camera Laura Boldrini. Durante un intervento tenuto nell'ambito del convegno "Donne costituenti" alla Camera del Lavoro di Milano, Laura Boldrini, commentando il futuro governo M5S-Lega, ha attaccato i leader del futuro governo giallo-verde accusandoli di essere uomini che si vantano di essere maschilisti e che portano avanti il maschilismo come una bandiera. Boldrini ha inoltre criticato la totale assenza di proposte per le pari opportunità e i diritti delle donne all'interno del programma di governo redatto da Lega e Movimento 5 Stelle: "Quando si parla di violenza di genere si parla solo di formazione del personale delle forze ordine e non della vittima, siamo tornati quarant'anni indietro perché la conciliazione vita-lavoro è solo sulle donne, come se gli uomini non facessero parte della vita familiare, una versione oscurantista e retrograda che purtroppo credo non vedremo solo su questo tema".

"Ho preparato una proposta di legge che ha come obiettivo incrementare l'imprenditoria e l'occupazione delle donne, visto che in Italia siamo al penultimo posto in Europa. Si tratta di un primato che va anche a svantaggio della ripresa, che stenta a partire anche perché le donne non lavorano. Andremo anche in altre città, per coinvolgere le donne di imprese, sindacati, associazioni, per avere consigli e arricchire il testo della bozza", ha concluso Boldrini.

A poche ore di distanza, Matteo Salvini ha replicato alle accuse dell'ex presidente della Camera postando un meme sarcastico contro Laura Boldrini e scrivendo: "La Boldrini denuncia: ‘Al governo leader maschilisti'. Ma ancora parla???". Immediata la replica dell'esponente di Leu: "Ancora parlo?!? Non è che l'inizio, fattene una ragione".