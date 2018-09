Il perenne scontro tra il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e l’ex presidente della Camera, Laura Boldrini, continua e si arricchisce di una nuova puntata, andata in onda sui social e, nello specifico, su Twitter. La polemica nasce da un tweet di Salvini che ha condiviso un articolo del Giornale sulla proposta della Boldrini di lanciare una lista unitaria di sinistra in vista delle prossime elezioni europee. Ma nell’articolo si prende in considerazione un particolare, l’eventuale nome di questa lista. L’ex presidente della Camera aveva parlato di una lista unica europea, ma senza fornire un vero nome. Il Giornale, però, si è concentrato su un particolare, spiegato già nel titolo: “La Boldrini lancia un nuovo partito. L’acronimo è da ridere: Sifilide”. “L’ex presidente della Camera Boldrini – si legge nel sommario – lancia la ‘ListaUnitariaEuropea’. Peccato che l’acronimo sia ‘lue’, che significa peste e sifilide”. E così Salvini condivide l’articolo aggiungendo un ironico “promette bene”.

La risposta della Boldrini non si è fatta attendere ed è arrivata con un commento allo stesso post del titolare del Viminale: “Sei ministro dell’Interno e condividi bufale. Ho proposto una lista unitaria dei progressisti per le elezioni europee. Non si tratta di un partito e non ho indicato nomi per la lista. Sei tu che vuoi dare un nuovo nome alla Lega, per non restituire i 49 milioni che avete intascato”.

Lo scontro sulla Libia

Nella stessa giornata di oggi, lo scontro social tra i due era già iniziato qualche ora prima, con un altro post della Boldrini. In quel caso, la deputata di Leu ha condiviso un pezzo nel quale si parla degli scontri in Libia e del caos a Tripoli, riportando una frase di Salvini del 16 luglio 2018: “Chiederemo all’Ue di riconoscere la Libia porto sicuro”. “Di sicuro – commenta Boldrini – c’è solo la sua incompetenza”. Il post si conclude con l’hashtag “fuori dalla realtà”, ancora in riferimento all’affermazione di poco più di un mese fa del ministro dell’Interno sulla situazione libica.