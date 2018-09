In piena notte hanno sentito dei forti rumori all'esterno della loro abitazione ma quando uno dei due ha aperto la porta per capire cosa stesse accadendo, si è visto improvvisamente lanciare addosso della benzina da uno sconosciuto che poi si è dileguato nel buio. Sono gli attimi di terrore vissuti nelle scorse ore da una coppia gay residente a Stallavena, frazione del comune di Grezzana, in provincia di Verona, già presa di mira nelle scorse settimane con attacchi, insulti e aggressioni omofobe. Anche in questo caso il motivo dell'assurdo attacco in casa è da ricercare nella loro dichiarata omosessualità. Lo si è scoperto alle prime luci del giorno, quando i due, Andrea Gaiardoni e Angelo Amato, hanno trovato una svastica sul muro di casa, corredata dalla scritta “Vi metteremo tutti nelle camere a gas” e un'altra scritta sul marciapiede che recitava "Culatoni bruciate".

Un’altra svastica è stata disegnata con una bomboletta spray sul vetro della loro auto parcheggiata sotto il palazzo mentre sul pianerottolo sono state ritrovate tre taniche di benzina, segno che l'intenzione era di appiccare il fuoco. L'episodio intorno alle 2 della notte tra mercoledì e giovedì . "È stato tutto troppo veloce, ho visto solo una figura scura, una specie di ombra, il pianerottolo non è illuminato", ha raccontato al Post Andrea, aggiungendo: "Non ho capito subito che si trattava di benzina, perché la cosa più forte che ho sentito era la pelle della faccia che mi bruciava, gli occhi che erano in fiamme e anche la gola". L'uomo è andato subito al pronto soccorso temendo di aver subito delle lesioni all’occhio ma fortunatamente i medici hanno assicurato che non ci saranno danni permanenti

"È un'aggressione terribile, senza precedenti", ha commentato Gabriele Piazzoni, segretario nazionale dell'Arcigay. In realtà si tratta solo dell'ultimo episodio che ha visto come vittima la coppia che convive nel Veronese da quando si è sposata in Spagna tre anni fa. Ad agosto, nel centro storico di Verona, un gruppetto di ragazzi li avevano insultati e poi aggrediti a schiaffi e spintoni. Poi gli attacchi hanno preso di mira la loro abitazione. "È da un po’ che si verificano episodi inquietanti, qualche giorno fa abbiamo trovato una lettera, consegnata a mano nella cassetta della posta. Il contenuto era delirante e sgrammaticato: invettive contro le persone di colore, altre minoranze e, naturalmente, gli omosessuali" hanno raccontato i due . "Pochi giorni dopo è stato notato dai vicini un uomo che armeggiava nel giardino e che si è dato alla fuga dopo essere stato notato".