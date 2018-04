Era stata filmata mentre giaceva impotente nel suo letto e il personale della casa di cura dove era ricoverata, Keldgate Manor, a Beverley, nello Yorkshire orientale, la derideva per la sua malattia. Freda Jobson è morta lunedì all'età di 87 anni sconfitta dall'Alzheimer. Nell’ultimo periodo della sua vita, la bisnonna è stata vittima di orribili abusi da parte di tre assistenti, già licenziate, alle quali è stato imposto il divieto a vita di prestare cure agli anziani. Tracy Priestley, 41 anni, Sophie Hinchsliff, 24 anni, e Danielle Snowden, 25 anni, si sono dichiarate colpevoli presso la Corte di Hull per maltrattamenti e per aver volutamente trascurato un disabile. Dovranno inoltre pagare una multa da 1.500£ a testa. Le immagini catturate dalle telecamere a circuito chiuso mostrano il momento in cui a Freda viene chiesto se fosse una strega che faceva "magia nera".

Le figlie dell’anziana hanno raccontato ai media inglesi di quando sono state costrette a prendere l’amara decisione di affidare la loro madre alla casa di cura Keldgate Manor. "Viveva oramai nella sua piccola bolla", ha detto Maddy. “Il morbo di Alzheimer è una condizione orrenda e crudele” ha aggiunto Christine. Le figlie della signora Jobson hanno voluto rendere pubblico il caso anche e soprattutto con l’obiettivo di fare in modo che casi analoghi non si ripetano più. "Sentivamo fortemente il bisogno che il pubblico sapesse cosa stava succedendo là dentro. Quelle badanti dovranno convivere con ciò che hanno fatto a nostra madre per il resto della loro vita” dice ancora Christine. Le donne hanno voluto invece difendere l’operato dell’East Riding Community Hospital, dove la loro madre era ricoverata in precedenza. "Era così felice lì. C’erano delle piccole celebrazioni ogni domenica, per il suo compleanno e a Natale. Il personale ha fatto un tale sforzo per lei” dice Maddy.

Dopo la chiusura di Keldgate Manor l'anno scorso, la proprietà è stata acquistata dal gruppo Springfield Healthcare di Leeds. I nuovi proprietari sperano di convertire la casa in un villaggio di cura da 10 milioni di sterline, con lavori che dovrebbero iniziare a settembre. Maddy ha detto: "Spero che questo sia un nuovo inizio”. Oltre alle figlie, Freda ha lasciato anche sei nipoti e quattro pronipoti. Suo marito era scomparso nel 1994 per un cancro all’esofago.