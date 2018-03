Gravissimo incidente stradale nella mattinata di domenica nel territorio del comune di Bisceglie, lungo la provinciale 85 che collega la città pugliese in provincia di Barletta-Andria-Trani a Corato, nell'area metropolitana di Bari. Un furgone con a bordo due fratelli ha improvvisamente sbandato, schiantandosi violentemente su un muro a secco di un giardino a bordo carreggiata. Un impatto devastante che ha completamente distrutto il mezzo, che si è anche ribaltato su un fianco, non lasciando scampo ai due occupanti. Le due vittime sono sue fratelli di 56 e 53 anni, Carmine e Sergio Di Ceglie che si stavano recando in campagna in direzione di Corato per lavorare la terra.

Nonostante i soccorsi immediati, infatti, purtroppo per loro non c'è stato nulla da fare. I due, estratti dai vigili del fuoco dalle lamiere del mezzo distrutto, sono stati dichiarati morti sul posto dai sanitari del 118. Il tragico schianto, avvenuto alle prime luci dell'alba, ha coinvolto anche una vettura che viaggiava in senso opposto a quella del furgone, una Giulietta Alfa Romeo che è stata semidistrutta. A bordo della vettura viaggiavano tre persone rimaste ferite nell'incidente, fortunatamente in maniera non grave. Anche se la dinamica esatta dell'incidente resta ancora tutta da chiarire, dopo i primi accertamenti i carabinieri hanno tratto in arresto un 25enne che era alla guida dell'auto coinvolta con l'accusa di omicidio stradale plurimo perché è risultato positivo all'alcoltest. Una prima ipotesi è che i due mezzi si siano toccati al centro della carreggiata e che i conducenti abbiano perso il controllo dei veicoli.