Un camion lo ha travolto e ucciso mentre si trovava sulla sua bici. Jaiden è morto così: la tragedia è avvenuta ieri. Oggi, 30 marzo, avrebbe compiuto quattro anni. Il bambino è ricoverato all'ospedale della contea di Dorset, ma le ferite riportate nello scontro erano troppo gravi e non ce l’ha fatta. Il camionista, identificato come un uomo di 43 anni proveniente da Basingstoke, nell'Hampshire, è stato arrestato per poi essere rilasciato stamattina, mentre continuano le indagini. Sembra che Jaiden si trovasse sulle strisce pedonali quando è avvenuto l’incidente.

La madre di Jaiden, Yasmin Dougan, ha voluto rendere omaggio a suo figlio su Facebook con un messaggio davvero struggente: "Buon compleanno, ometto mio, oggi sono 4 anni, spero che tu abbia tutti i regali che vuoi in paradiso e sono sicuro che una bella tata ti farà una torta di compleanno. Ti amo così tanto bambino mio e mi manchi. Spero che tu abbia una bella giornata lassù”.

L’incidente mortale si è verificato poco dopo le 8.45 di giovedì. Jaiden stava attraversando la strada con la sua famiglia. "Sono sceso subito al piano di sotto perché c’era un bel po’ di trambusto e diverse macchine della polizia parcheggiate sul marciapiede” ha detto un vicino al Sun "È semplicemente devastante e così triste. Il limite di velocità su questa strada è ridicolo e troppo alto, davvero” aggiunge. La polizia ora stava chiedendo agli eventuali testimoni di farsi avanti. L'ispettore Matt Butler, della polizia stradale di Dorset, ha confermato che è stata aperta un’inchiesta sulle circostanze dell’incidente. La tragedia è avvenuta proprio di fronte ad un supermercato della catena Sainsbury's. Mike Coupe, amministratore delegato della società, ha dichiarato: "Questa è una tragedia assoluta e noi faremo tutto ciò che possiamo per sostenere la famiglia”.