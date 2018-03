Può bastare anche una semplice radiografia a far capire quanto possano essere pericolosi per bambini pericolosi gli alimenti di piccole dimensioni come l‘uva. Almeno un centinaio i ricoveri per motivi analoghi nel nostro Paese. E purtroppo spesso queste storie non hanno un lieto fine. Angela Henderson, madre australiana che gestisce il blog Finlee and Me, ha deciso di condividere l’immagine su Facebook col chiaro obiettivo di sensibilizzare genitori (e non) nei confronti di un problema spesso sottovalutato.

Nella radiografia si vede il chicco d’uva che ostruisce la trachea di un bambino di cinque anni. Solo per un miracolo il frutto non è arrivato ad ostruire le vie aeree e uccidere il piccolo che ha avuto bisogno di un intervento chirurgico di anestesia generale per la rimozione dell'uva, ma è stato comunque più fortunato dei tanti bambini che muoiono ogni anno per soffocamento. "È stato molto fortunato: parte delle sue vie aeree è rimasta aperta, altrimenti sarebbe potuto finire male", ha scritto Angela, a proposito della disavventura del piccolo. “Non tutti i bambini masticano il loro cibo. Se avete dei dubbi, tagliate appena quei dannati pomodorini, uva ecc” scrive.

Come detto sono numerosi anche in Italia i casi di bambini vittime di soffocamenti a causa del cibo. Lo scorso ottobre il piccolo Elias, un bimbo di 2 anni, di Nuoro è morto mentre stava mangiando insieme ai genitori: il piccolo è riuscito a prendere alcuni chicchi di uva e immediatamente li ha messi in bocca. Il bambino è stato ricoverato a Roma in condizioni disperate, ma purtroppo non si è potuto fare niente per salvarlo. Un caso analogo si era avuto nell’agosto del 2014 a Monte San Giusto (Macerata).