Un bambino molto piccolo che si muove pericolosamente fuori da una finestra al quinto piano di un palazzo. È quanto si vede in un breve video diffuso dai media cinesi e ripreso anche dal tabloid britannico Daily Mail. Fortunatamente, il video non si chiude in tragedia: a un certo punto, dopo diversi secondi pericolosamente da solo sul davanzale, il piccolo viene riportato all’interno dell’appartamento da qualcuno. Secondo il tabloid inglese, il video è stato realizzato oggi da alcuni passanti – terrorizzati per la scena – in un quartiere residenziale nel nord-est della Cina. Non è noto il sesso del bambino né la sua età. Probabilmente il piccolo ha approfittato di un momento di distrazione degli adulti che erano con lui per scavalcare la finestra e spingersi all’esterno.

Nel video si sente una voce maschile che urla: “Non muoverti piccolo, mio Dio”. I vicini di casa hanno immediatamente preparato coperte e piumini per tentare di attutire eventualmente la caduta nel vuoto del bimbo. Ma fortunatamente non è stato necessario: qualcuno è riuscito a prendere in braccio il bambino e riportarlo sano e salvo in casa. “Il bambino non aveva affatto paura – ha detto un testimone – stava solo giocando”.