Avrebbe dovuto essere un semplice intervento chirurgico, ma a causa di un errore da parte dei medici si è trasformato in un dramma: un bimbo inglese di appena due anni è diventato sterile per colpa dei dottori che durante un’operazione di criptorchidismo sono intervenuti sul testicolo sbagliato. E' successo al Bristol Royal Hospital for Children, i cui dirigenti si sono scusati con la famiglia del piccolo per quanto accaduto. Ma i genitori non riescono a darsi pace e sono convinti che i medici abbiano letteralmente castrato il bambino: “Abbiamo atteso a lungo e dopo due ore e mezza sono arrivati il direttore, i chirurghi e i consulenti e ho capito che qualcosa era andato per il verso storto – ha raccontato alla BBC il padre del bimbo – Ci hanno poi informati che l’operazione non era riuscita e che per errore del chirurgo era stato danneggiato il testicolo sano”.

Sull'intervento alla famiglia era stato spiegato che il rischio sarebbe stato minimo e che avrebbe avuto una durata massima di mezzora. È stata avviata, di conseguenza, un’indagine interna per fare chiarezza sulla vicenda. Sembrerebbe che tutto sia partito dall’errore di un medico, che anziché operare il testicolo malato ha agito su quello sano: “Mi hanno spezzato il cuore e praticamente hanno distrutto il futuro di mio figlio. Non riesco a trovare le parole per spiegare come mi sento – ha commentato la madre del piccolo – Non ho più lacrime, speriamo solo in un miracolo”.

William Oldfield, direttore dell'ospedale, ha commentato a riguardo: “Sono profondamente dispiaciuto per il grave incidente accorso nelle cure di un bambino che ci era stato affidato. Voglio offrire le nostre più sincere scuse a nome dell’amministrazione”.