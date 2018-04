Tragedia sfiorata a Pilastro, un quartiere dell'area sud di Parma, dove un bambino è caduto dalla finestra di casa ma si è salvato grazie al tendone del bar, che ne ha attutito il colpo. Il piccolo, di soli otto anni, è stato immediatamente soccorso e trasportato all'ospedale Maggiore, dove si trova ora ricoverato in osservazione: secondo i medici non è in pericolo di vita. L'episodio ieri sera intorno alle 20: dopo essersi sporto dalla finestra di casa, una palazzina della periferia della città emiliana, il piccolo è precipitato per quasi cinque metri. Sarebbe morto, o avrebbe riportato lesioni gravissime, se ad attutire la sua caduta non ci fosse stato il "provvidenziale" tendone di un bar.

Stando a quanto riferiscono i quotidiani locali il piccolo si trovava in casa insieme ai suoi genitori e si sarebbe sporto da una finestra al primo piano dell'edificio per poi perdere l’equilibrio e precipitare verso l'asfalto. Sulla traiettoria ha fortunatamente trovato il tendone che ne ha fermato la caduta accompagnandolo sino a terra. Dopo essere stato soccorso dal personale del 118 il bimbo è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Nella caduta il piccolo ha riportato diversi traumi e un grande e comprensibile spavento, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.