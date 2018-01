Si pensava che fosse stato colpito da una semplice influenza, e invece il piccolo Kevin Baynes Jr è morto lasciando nella disperazione tutta la sua famiglia. Il bimbo americano di 7 anni, originario di Hurt, nello Stato della Virginia, era stato mandato a casa da scuola, venerdì scorso, dopo aver vomitato e essersi addormentato in classe, ha spiegato suo padre lunedì mattina. Sabato mattina il bimbo è stato portato al pronto soccorso, dove i medici gli prescritti un paio di medicinali contro la febbre e il mal di gola. Niente lasciava presagire una tragedia come quella che sarebbe avvenuta di lì a poche ore. Suo padre dice che il figlio ha dormito per gran parte della giornata di sabato, senza consumare né cibo né acqua.

Ieri mattina sua sorella maggiore, 9 anni, ha provato a svegliarlo, ma il piccolino non respirava, come riferiscono le emittenti locali WRIC e WWBT. I genitori di Kevin hanno chiamato immediatamente il 911 e il bimbo è stato portato all'ospedale dove è stato poi dichiarato morto. Sul suo corpicino verrà ora effettuata un’autopsia per provare a capire le cause di questo dramma. La famiglia e gli amici hanno creato una pagina GoFundMe per aiutare a coprire i costi del funerale del bambino. Kevin lascia i suoi genitori, la sorella e altri fratelli.