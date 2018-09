Sono ore di ansia e apprensione in Usa dopo l'improvvisa scomparsa di un bambino autistico di soli 6 anni, sparito nel nulla da un parco pubblico sabato mattina senza lasciare tracce. Per ritrovare il piccolo Maddox Ritch, da giorni decine di agenti di diverse polizie Usa, tra cui l'FBI, sono impegnati in una accanita ricerca senza sosta che si è concentrata prima nei dintorni di Gastonia, , dove abita la famiglia, e poi in tutta la Contea di Gaston e nello Stato della Carolina del Nord. Martedì, la madre di Maddox, Carrie, ha lanciato un appello pubblico per chiedere aiuto. "Se sabato scorso eri al parco e hai visto Maddox, per favore, per favore, per favore, chiama il numero di emergenza, ti prego"ha dichiarato la donna.

Il padre di Ritch, l'ultima persona a vederlo, ha detto agli investigatori che si è allontanato mentre camminava intorno a un lago in un parco della zona. "Abbiamo seguito oltre 150 contatti, condotto centinaia di interviste, raccolto video di sorveglianza dai negozi di tutta l'area, abbiamo cercato migliaia di ettari di terreno a piedi e in barca, ma non abbiamo trovato Maddox", ha detto il Capo della polizia locale, Robert Helto, assicurando che le ricerche proseguiranno. Gli investigatori hanno detto che Maddox è affetto da autismo e non parla. Per rintracciarlo hanno diffuso con gli altoparlanti delle volanti un messaggio con le voci dei suoi genitori sperando di attirare la sua attenzione. "Maddox è il mio intero mondo e la mia ragione di vita", ha detto Carrie Ritch, concludendo: "Continuate a pregare per lui, voglio solo che il mio bambino torni a casa. Per favore"