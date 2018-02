Tre poliziotti che discutono tra loro mentre sono in servizio di guarda davanti ad alcuni uffici, poi la loro attenzione viene improvvisamente attirata da qualcosa che sta accanendo in alto, infine il bimbo che improvvisamente piomba giù e l'agente che lo afferra al volto, salvandogli la vita. Sono le incredibili immagini riprese da una telecamera di sorveglianza nella città egiziana di Asyut, a sud del Cairo, che hanno documentato il salvataggio in presa diretta di un bambino di 5 anni, Ammar Motaz Abd El-Salam, caduto dal terzo piano di un edificio dove si trovava con la famiglia.

L'episodio, come comunicato dal ministero degli interni egiziano, risale allo scorso 17 febbraio quando i tre agenti inquadrati, il 45enne Kamil Fathi Jaid, il 38enne Hassan Sayed Ali e il 39enne Sabri Mahrous Aziz, tutti in forze alla polizia di Asyut, si sono accorti che il piccolo penzolava dalla finestra e cercava i tutti i modi di aggrapparsi al muro per non cadere. Nel filmato si vedono due degli agenti che prendono una coperta nel tentativo di attutire la sua caduta ma in pochi attimi il piccolo vola giù di colpo e ad afferrarlo a mani nude ci pensa l'altro poliziotto,il 45enne Kamil, salvandogli la vita.

Nell'impatto infatti entrambi sono finiti a terra ma il bambino non ha riportato alcuna lesione mentre l'agente è rimasto ferito leggermente ed ha dovuto ricorrere alle cure mediche in ospedale ma neanche per lui ci sono state conseguenze gravi ed è stato dimesso dopo le cure. In un'intervista telefonica con un canale televisivo egiziano, la madre di Ammar ha detto che il bimbo era ad una festa di fidanzamento con lei e il marito quando il figlio si è arrampicato su un tavolino e si è sporto dalla finestra senza che nessuno lo notasse. "Sono rimasta sorpresa quando sono venuti sopra e hanno detto che un bambino era caduto da questo appartamento" ha confessato la donna