Un bambino di tre anni è morto tragicamente in una casa a Virginia Beach, nello Stato americano della Virginia. Secondo quanto si legge sui media statunitensi il piccolo Brantley Lloyd è stato trovato privo di vita il 7 agosto scorso nell’asciugatrice dell’appartamento del padre. Un padre che si è subito difeso parlando di un tragico incidente, ma per il momento il caso non è stato archiviato ed è stata aperta un’inchiesta per chiarire la vicenda. La polizia vuole vederci chiaro e per questo ha anche allontanato Chet, il padre del bambino, dalla sua casa per consentire tutti i rilievi necessari.

La versione del papà – L’uomo ha ricostruito con la polizia le ultime ore di vita di suo figlio, che è morto il giorno dopo il suo compleanno. “Per la sua festa – ha raccontato Chet, che è separato dalla moglie e mamma del bambino Amanda Ray – lo avevo portato fuori a mangiare una pizza e poi eravamo tornati a casa mia, ma quel giorno Brantley era strano, faceva i capricci in continuazione ed era talmente agitato che abbiamo passato quasi tutta la notte in bianco: non si calmava mai, ha pianto per ore e ci siamo addormentati dopo le 5 del mattino”. Il giorno dopo Chet si sarebbe svegliato solo nel pomeriggio, poco prima delle 17, e a quel punto non avrebbe trovato il figlio nella sua culla. “L’ho trovato nell'asciugatrice della biancheria, era caldissimo, coperto di sudore e non dava segni di vita, non respirava. Ho chiamato subito il 911 e Amanda”.

La mamma: “Non riesco a capire come mio figlio sia potuto finire nell'asciugatrice” – Quando la mamma del bambino è arrivata, la polizia e i medici erano già sul posto e il piccolo Brantley era già morto. “Tutto questo non ha senso – ha detto la mamma del piccolo – Non riesco a capire come mio figlio sia potuto finire nell'asciugatrice. Non riesco a capire come possa essere morto”. Per saperne di più, anche riguardo l’ora del decesso del piccolo, sarà necessario attendere i risultati dell'autopsia.