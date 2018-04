Una tragedia immane di cui nessuno vorrebbe anche solo sentir parlare. Ecco perché i genitori di un bambino inglese di tre anni morto di meningite stanno provando a sensibilizzare sull’importanza di cercare i segni di questa famigerata malattia. Hector Kirkham, originario di Lancaster, è stato portato alla Royal Lancaster Infirmary il 27 marzo dopo aver contratto la setticemia da meningococco, ma è morto poche ore dopo il ricovero. Un altro bimbo della sua stessa scuola materna, la Little Learners di Galgate, è stato trasportato allo stesso nosocomio perché manifestava i sintomi della malattia, per poi essere dimesso.

In una dichiarazione, i genitori di Hector, Charlotte e Lee, lo descrivono come un "ragazzo splendido, sfacciato e felice". E aggiungono: "Hector era perfetto in ogni cosa che faceva, era il nostro mondo, il nostro sole, il nostro migliore amico”. Le condizioni di Hector sarebbero peggiorate “molto rapidamente” dopo aver contratto la setticemia da meningococco, spiegano. "Esortiamo tutti i genitori a essere vigili e qualsiasi segno o sintomo che indichi che la meningite non deve essere preso sotto gamba. Ve lo chiediamo per favore, cercate subito un medico, non tardate” scrivono Charlotte e Lee Kirkham.

La Public Health England ha assicurato di lavorare “a stretto contatto” con la scuola materna interessata e che a tutti i bambini e al personale scolastico sono offerti antibiotici. "Comprendiamo che potranno esserci preoccupazioni tra i genitori e il personale dell'asilo, e vorremmo assicurare i genitori sul fatto che il rischio che possa presentarsi un altro caso è molto basso” ha detto Grainne Nixon, consulente per la Public Health England North West. "Sebbene la malattia da meningococco sia rara, le persone dovrebbero essere consapevoli dei sintomi che possono includere febbre, mal di testa, respiro accelerato, sonnolenza, brividi, vomito e mani e piedi freddi” spiega l’infermiera. "Il riconoscimento precoce della meningite e dei sintomi della setticemia può aumentare notevolmente le possibilità di difesa e quindi chiunque sia preoccupato per uno qualsiasi di questi sintomi, in qualsiasi momento, deve consultare immediatamente un medico” aggiunge Nixon.