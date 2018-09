Un 14enne dello Stato Usa del Wisconsin è morto nell’incendio divampato nella sua casa mentre cercava di salvare i suoi fratelli, ignaro che fossero già fuggiti. Adrian Cross, 12 anni, è scomparso lo scorso 24 settembre quando è rimasto intrappolato al secondo piano della abitazione in fiamme a Milwaukee. Nonostante la situazione di panico e confusione, tutti gli undici presenti in casa, sette adulti e quattro bambini, sono riusciti a fuggire dal rogo senza neanche un graffio, catapultandosi all'esterno avvolti da una fitta coltre di fumo. Adrian però non se ne è accorto e ha cercato disperatamente i suoi fratelli senza riuscire a trovarli. Ha cercato dappertutto ovunque, ma di loro nessuna traccia. Nonostante sul posto fossero già arrivati i vigili del fuoco, si è letteralmente lanciato nelle fiamme, convinto che i suoi familiari fossero rimasti intrappolati in quell’inferno. Nessuno è riuscito a fermarlo e Adrian è morto divorato dalle fiamme.

La comunità del quartiere, e in particolar modo la sua famiglia, ora è sotto choc. "Era come se non volesse arrendersi arrendendo”, ha detto a Fox6 sua nonna, June Cross. “Ci affidiamo a Dio, perché è l'unica forza che abbiamo – ha continuato l’anziana – Ringrazio il Signore per averci benedetto dandoci nostro nipote: ora Adrian è nelle sue mani”. Il capo dei vigili del fuoco di Milwaukee, Mark Rohlfing, ha detto che i pompieri sono giunti posto “tre minuti dopo aver ricevuto la chiamata”, ma "il fuoco era troppo alto". Le autorità stanno ora indagando per determinare cosa abbia provocato l’incendio. Gli stessi vigili del fuoco i hanno ribadito a tutti i residenti della zona l'importanza di avere sempre a portata di mano un piano di evacuazione anti-incendio e rilevatori di fumo funzionanti (pare nella casa di Adrian non ci fossero) e di stabilire in anticipo un punto di riunione all'esterno delle abitazioni per tutti coloro che riescono a sfuggire alle fiamme.