Quando gli agenti sono entrati in casa, allertati da un chiamata anonima, non credevano ai loro occhi: il piccolo era in condizioni drammatiche, aveva pezzi di cuoio capelluto mancanti, braccia e denti rotti e unghie infilate nella sua guancia. Per questo due genitori statunitense, Rune Springer e Travis Tillotson sono stati arrestati dalla polizia di Nappanee, nello stato dell'Indiana, insieme ad altri tre famigliari che avrebbero dovuto prendersi cura del bambino. Tutti e cinque sono ora sotto processo con l'accusa di abusi su minore. La polizia è venuta a conoscenza dell'orribile caso da quando è stata allertata da una chiamata anonima che parlava di un bambino bisognoso. Al momento dell'irruzione hanno trovato il ragazzo gravemente malnutrito e con segni di abusi evidenti su tutto il corpo.

I medici in seguito hanno stabilito che il ragazzino sarebbe morto entro 48 ore se non fosse stato trovato e curato. I dottori hanno detto che il ragazzo aveva tagli e lividi che erano in vari stadi di guarigione visto che le ferite erano causate da episodi che andavano da diversi mesi a pochi giorni. Quando la polizia ha parlato con i genitori del bimbo, questi hanno chiamato in causa altri membri della famiglia dicendo che il ragazzino era stato affidato alle loro cure nei sei mesi precedenti e che loro lo avevano riportato a casa solo il giorno prima della scoperta della polizia. La coppia ha spiegato di non aver immediatamente contattato le autorità in merito alle ferite perché temevano sarebbero stati tutti arrestati per abusi.