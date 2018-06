Tre persone risultano indagate nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Pescara sulla vicenda dei 180 bambini, iscritti in numerose scuole della città, costretti al ricovero in ospedale con sintomi gastroenterici provocati dal batterio Campylobacter, come poi accertato dagli esami di laboratorio. Sulla vicenda c'è il massimo riserbo, ma è trapelato che alcuni dipendenti delle società che gestiscono il servizio di refezione scolastica a Pescara, dopo che il caso è venuto fuori hanno raggiunto il laboratorio dell'ospedale per sottoporsi, su base volontaria, ad analisi e coprocoltura. Saranno i laboratori dell'Unità Operativa Complessa di Microbiologia e Virologia clinica ad occuparsi degli accertamenti sui campioni, mentre prosegue l'analisi dei campioni prelevati sui piccoli finiti in ospedale.

La Cir Food, che insieme alla Bioristoro Italia gestisce il servizio di refezione scolastica di Pescara, ha già messo le mani avanti, sostenendo la conformità dei centri cottura rispetto alle norme igieniche ed imputando l'intossicazione al consumo di acqua non potabile all'interno delle scuole. "Vista l'ordinanza del Comune di Pescara del 5 ottobre 2017, in cui, recentemente, si è vietato l'utilizzo dell'acqua destinata al consumo umano per le utenze in distribuzione" in due scuole di Pescara, "è ragionevole pensare che episodi epidemici dell'infezione rilevata non siano da associare ai cibi somministrati dalla Società". "Episodi epidemici di infezione da Campylobacter sono associati prevalentemente al consumo di acqua o latte contaminati – proseguono -, alimenti a rischio consumati crudi e, occasionalmente, a carne di pollo".

In attesa di conoscere i risultati degli esami che diranno qualcosa in più sui malori che nei giorni scorsi hanno colpito i bambini a Pescara, il sindaco Marco Alessandrini, ha stabilito la sospensione del servizio mensa nelle scuole finché non sarà chiarita la natura delle infezioni.