Una bambina va sottoposta alle vaccinazioni obbligatorie anche se uno dei due genitori non è d'accordo. È quanto ha stabilito il giudice del tribunale civile di Modena nell'ambito di un procedimento giudiziario chiamato a dirimere la controversia sorta tra due ex coniugi sulla vaccinazione della figlia che oggi ha 7 anni. Dopo tre anni di istanze e contenzioni, infatti, il Tribunale emiliano ha dato ragione al papà della piccola che si era rivolto alla giustizia dopo che la moglie si era rifiutata di sottoporre la bimba alle vaccinazioni previste.

In realtà al momento della nascita della bambina, nel 2010, i due genitori si erano trovati d’accordo nel non sottoporla alle punture. Poi è sopraggiunta la separazione tra i coniugi, l'uomo ha cambiato idea e i due si sono ritrovati su posizioni nettamente contrapposte sul tema. Dopo aver cercato di convincere la ex senza successo, il padre già nel 2014 si è rivolto al giudice tutelare, evidenziando che la bambina non si era sottoposta ad altri vaccini se non all’antitetanica e che per questo, col passare degli anni, lui aveva cominciato a temere per lo stato di salute della figlia.

Il caso, senza un accordo tra la coppia, è finito davanti al Tribunale civile di Modena. Dopo aver ascoltato le parti in causa ed esaminato i documenti, la Corte infine ha deciso che "la bambina va sottoposta alle vaccinazioni previste dal vigente piano vaccinale, anche in assenza del consenso della madre". Decisivo il parere di un perito medico nominato dal Tribunale che ha stabilito che la bambina è in condizioni tali da non aver problemi con le vaccinazioni. Riguardo all'obiezione espressa a suo tempo dal padre, i giudici hanno ricordato che questa è sempre revocabile.