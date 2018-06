"Per l’amor di Dio! Controlla i tuoi figli! Le zecche sono più comuni nei bambini che negli adulti!". In un post su Facebook, ampiamente condiviso, Jessica Griffin, una mamma del Mississippi. ha avvertito i genitori sui rischi portati dalle zecche dopo quanto accaduto alla sua giovane figlia. Kailyn si è svegliata e aveva difficoltà anche solo a parlare. La madre l’ha portata al centro medico dell'Università del Mississippi e i medici, dopo aver effettuato degli esami del sangue e una TAC, hanno diagnosticato alla bimba la cosiddetta paralisi delle zecche. Nel post su Facebook, Jessica Griffin ha mostrato una foto in cui si vede una zecca riposta in busta di plastica dopo essere stata rimossa dal cuoio capelluto di Kailyn: “Siamo dovuti andare in ospedale. Kailyn ora è tenuta in osservazione e speriamo che tutto si risolva! Pregate per questa bambina!” scrive la madre.

Secondo il Centers for Disease Control, la paralisi delle zecche sarebbe causata da una tossina che si trova nella saliva della zecca e che i sintomi si risolvano spesso entro 24 ore. In seguito Jessica ha pubblicato un aggiornamento in cui affermava che i sintomi di Kailyn si erano attenuati e che la situazione era "completamente tornata alla normalità". A differenza di molte altre punture, quelle della zecca spesso non provocano neanche prurito, secondo WebMD. Anche se inizialmente possono essere piccole, le zecche che si attaccano alla pelle tendono a gonfiarsi mentre si alimentano e diventano più visibili. Oltre alla paralisi, le zecche possono anche causare una serie di altre condizioni mediche come la malattia di Lyme (alcuni casi sono stati segnalati pure in Italia). I pazienti devono consultare subito un medico se notano un morso di zecca, solitamente riconoscibile per eruzioni cutanee, sintomi simil-influenzali.