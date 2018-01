Avrebbe sofferto di una malformazione cardiaca congenita Martina Mariotti, la bimba di 5 anni che due giorni fa ha perso la vita all'ospedale di Empoli (Firenze). A renderlo noto è stata l'Asl Toscana Centro in una nota in cui rivela i primi risultati dell'autopsia eseguita oggi all'ospedale San Giovanni di Dio a Firenze. Si apprende sempre dalla Asl, inoltre, che le analisi virologiche e batteriologiche hanno al momento rilevato nella piccola alti valori di virus influenzali AH1N1, la cosiddetta ‘influenza suina', un ceppo del virus influenzale che circola molto in questa stagione. "Tuttavia – spiega l'azienda sanitaria – si rimane in attesa delle definitive indagini anatomopatologiche per una diagnosi più precisa".

Ieri sera a Lazzeretto di Cerreto Guidi (Firenze), paese dove viveva la bimba, si è tenuta una veglia di preghiera nella chiesa della parrocchia tanto partecipata che molte persone sono rimaste in strada perché non bastano gli spazi per accogliere tutti i presenti.

Mercoledì la bambina ha accusato febbre molto alta e successivamente avrebbe perso conoscenza. Per questo i genitori hanno chiesto l'intervento del 118. I soccorritori l'hanno trovata in arresto cardiaco e hanno tentato a lungo, disperatamente, di rianimarla. Intorno alle 17.30 è stata trasportata in ambulanza all'ospedale, dove è morta poche ore dopo.