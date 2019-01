Una ragazzina di appena 13 anni è in cura al Sert, il Servizio di recupero delle tossicodipendenze, a causa di una dipendenza dalla cocaina che avrebbe iniziato ad assumere quando aveva 9 anni, imitando i genitori, entrambi con problemi di dipendenza alla droga.

E' l'incredibile storia raccontata oggi dal Tirreno. La giovanissima, secondo quanto riportato dal quotidiano, è seguita dal Sert della Valdera da diversi mesi. Anche i suoi genitori sono in cura ma non nello stesso centro. L'adolescente, si spiega ancora, negli ultimi anni avrebbe fatto uso anche di altre sostanze stupefacenti: per lei il Sert ha intrapreso "un percorso personalizzato e individuale – spiega il responsabile, Milo Meini – che è stato valutato sotto tutti i punti di vista". Sulla vicenda della tredicenne è stato naturalmente mantenuto il massimo riserbo. "In generale posso dire che qui vedo delle famiglie disperate – spiega il medico – anche perché manca il lavoro. La famiglia, ormai, non è più un parafulmine contro le perdizioni".

Quintuplicati negli ultimi due anni i minori che consumano droga

La notizia riguardante la ragazzina ha profondamente colpito l'opinione pubblica toscana, ma non è purtroppo una novità. Secondo l'ultimo "libro bianco sulle droghe", infatti, in soli due anni è raddoppiato il consumo di stupefacenti tra gli adulti e addirittura quadruplicato tra i minorenni italiani. Il nostro paese si posiziona al secondo posto nella classifica europea per il consumo di droghe, e il fenomeno riguarda soprattutto i minorenni, che sovente iniziano a farsi all'età di soli 12 anni. Solo nel 2018 i minori presi in carico dai servizi ambulatoriali della Lombardia per la cura delle dipendenze sono stati quasi 900. Discorso cambia di poco nel Lazio. Gli under 18 in cura per tossicodipendenza sono schizzati a quasi 300 nell’ultimo anno. Erano 78 nel 2013.