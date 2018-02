L'uomo e la donna accusati di aver fatto prostituire la figlioletta di 9 anni in cambio di denaro, davanti al giudice per le indagini preliminari Antonella Consiglio – che ne ha disposto gli arresti domiciliari – e davanti al pubblico ministero che ha condotto l'indagine, Chiara Capoluongo, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Oltre ai due genitori, martedì scorso stati arrestati i due uomini con cui la bambina avrebbe avuto rapporti sessuali a pagamento. Sottoposti all'interrogatorio, hanno entrambi negato ogni accusa pur avendo ammesso di conoscere la bimba e la sua famiglia e di frequentare la casa della coppia che vive in un paesino del palermitano.

Dalle indagini è emerso inoltre che anche la madre della bambina avrebbe avuto rapporti sessuali a pagamento con uno dei due uomini arrestati. "Ci vedevamo spesso in campagna – hanno detto questi ultimi – anche la bambina ogni tanto veniva a raccogliere pomodori, ma non abbiamo mai avuto rapporti sessuali con lei né con la madre".

La decisione del gip di porre ai domiciliari l'uomo accusato di aver abusato di una bambina ha fatto montare una furiosa protesta da parte dei genitori dei bambini che frequentano l'asilo che si trova a pochi metri dall'abitazione dell'anziano. Nonostante l'uomo sia costretto a rimanere chiuso in casa, così come il padre e la madre della piccola vittima, le famiglie dei bambini che vanno all'asilo a poca distanza dalla sua casa si sono ribellati. La vicenda è riportata dall'edizione locale del quotidiano La Repubblica. "Il nostro paese è una piccola comunità e abbiamo il diritto di stare sereni", scrivono su facebook gli abitanti. Decine i commenti indignati e c'è chi chiede una pena esemplare. Secondo gli inquirenti la bambina sarebbe stata costretta ad avere rapporti con due anziani del paese in cambio di 25-30 euro.