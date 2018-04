Quell’elastico le era cresciuto nella carne del braccio; per molto nessuno si è accorto che stava letteralmente scavando nella sua pelle. Una bimba cinese di appena quattro anni è stata ricoverata d'urgenza in ospedale dopo che i nonni e i genitori hanno notato qualcosa di strano sottopelle, sull'avambraccio a ridosso del gomito.

Le Le, della contea di Linquan, nella provincia orientale cinese di Anhui, aveva iniziato ad accusare di evidenti fastidi all’inizio dell’anno e i nonni hanno deciso di portarla a farla controllare. I medici all'inizio credevano fosse un'infezione, ma i genitori della piccola hanno chiesto un esame più approfondito e i nuovi accertamenti effettuati all'ospedale pediatrico della Scuola di Medicina dell'Università di Zhejiang a Hangzhou, capitale della vicina provincia di Zhejiang, dopo che i dolori della loro figlioletta sono aumentati, hanno permesso di stabilire che si trattava di una fascetta elastica. Il corpo estraneo è stato immediatamente rimosso durante un intervento chirurgico. Le Le ora sta continuando la sua riabilitazione in ospedale.

Il dottor Ye Wensong, che ha effettuato l’intervento, ha ammesso di aver visto un caso simile solo una volta in precedenza nei suoi 20 anni di esperienza da medico. La sua ipotesi è che la bimba abbia indossato quell’elastico attorno al braccio per così tanto tempo che alla fine l’arto e il corpo esterno sono diventati una solo cosa. “Ad alcuni anziani piace legare delle sottili corde rosse intorno ai colli, ai polsi o alle dita dei bambini come portafortuna, ma la pratica comporta dei rischi” spiega lo specialista. “Probabilmente la bambina aveva quell'elastico al braccio da parecchi mesi e, crescendo, la sua pelle potrebbe averlo inglobato. Si tratta di un caso molto raro, ma possibile” dice ancora Ye.