La polizia del Michigan sta ha avviato una "caccia all'uomo" nei confronti di due persone: si tratta di una donna – madre di una bimba di 4 anni – e del suo fidanzato. La bimba, infatti, il primo gennaio scorso è stata trovata con gravissime ustioni su tutto il corpo ed è morta il giorno seguente a causa delle ferite riportate: a trovare la piccola Gabby Barrett sono stati gli agenti di polizia allertati da un passanti che aveva udito il pianto della bimba provenire da una casa con le ruote a Sumpter Township. La bambina aveva ustioni estremamente gravi su braccia, gambe e torace ed è stata ricoverata con la massima urgenza.

Fin da subito i sospetti sono ricaduti sulla madre della bambina e sul suo fidanzato: la piccola, infatti, viveva in una casa mobile in pessime condizioni igienico sanitarie. Oltre a spazzatura ed escrementi di animali, nell'abitazione erano presenti sostanze stupefacenti ed armi da fuoco non custodite. Dell'uomo e della donna, invece, nessuna traccia. Dopo il decesso della bambina un esame più approfondito del suo corpo ha rivelato la presenza di traumi importanti dovuti con ogni probabilità alle percosse subite. Candice Diaz, 24 anni, e il suo fidanzato, il ventottenne Brad Fields sono ora ricercati con l'accusa di omicidio.