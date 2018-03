Era morta lo scorso 15 marzo al Policlinico di Catania a soli 4 anni. Ora la Repubblica del capoluogo etneo ha aperto una inchiesta sul decesso della piccola affetta da talassemia che il 22 giugno scorso si era sottoposta al trapianto del midollo osseo nell'ospedale Bambin Gesù di Roma. Il reato ipotizzato è omicidio colposo contro ignoti. La notizia è riportata dal quotidiano La Sicilia di Catania. I familiari della bambina vogliono le verificare eventuali responsabilità di entrambi i nosocomi dove la loro piccola è stata ricoverata. E per questo motivo hanno presentato la denuncia – esposto.

Com'è andata – Secondo le ricostruzioni del quotidiano siciliano, sei mesi dopo l'intervento la bimba presentava altalenanti episodi febbrili, dolori addominali e diarrea. A febbraio a Roma è stata visitata per controlli sul decorso post operatorio e le sue condizioni sono stata definite “discrete”. Rientrata a Catania, la febbre non le era mai scesa. Quindi era tornata a Roma, dove i medici le avevano riscontrato una complicazione causata da una cistite che era stata poi definita come “risolta”. Alla nuova prescrizione medica aveva fatto seguito il ritorno a Catania, dove però erano continuati febbre, dolori addominali, vomito, diarrea e un gonfiore addominale.

Il peggioramento e la morte – Il 6 marzo la bambina era stata ricoverata al Policlinico di Catania, dove dagli accertamenti del sangue erano emersi un bassissimo livello del valore delle piastrine e dell'emoglobina. La febbre non era diminuita. Il 10 marzo, secondo quanto raccontano i genitori, la piccola soffriva di lancinanti dolori alla pancia. Il giorno successivo il nuovo peggioramento: continuano dolori e febbre. Nella stesso giorno, dopo elettrocardiogramma e radiografia, viene intubata a causa di problemi respiratori. Le condizioni sembrano migliorare ed il 12 marzo un campione del suo midollo osseo viene spedito all'ospedale Bambin Gesù per essere analizzato. Il 14 marzo, ancora con difficoltà respiratorie, viene trasferita in rianimazione e sottoposta per due volte ad una Tac. La bimba non riconosce più e muore poco dopo la mezzanotte del 15 marzo.“