Una madre di Edmonton, in Canada, teme che la figlia di 4 anni, Emmy, che si sta riprendendo da un intervento chirurgico a cuore aperto, abbia subito danni permanenti alla mano dopo essere stata sottoposta a fleboclisi. Operazione che le avrebbe provocato la decomposizione del tessuto dell’arto. Jalena Gunther punta il dito contro lo Stollery Children’s Hospital dove la bimba è stata operata all'inizio della scorsa settimana. Dopo essere stata collegata alla flebo, ha iniziato a "agitarsi e piangere" ma "nessun altro sembrava preoccupato" afferma la donna. La bimba era in compagnia della nonna. "Mia madre mi ha mandato un messaggio venerdì sera dicendo che qualcosa non va", ha detto Jelena al CTV Edmonton. Ma, stando sempre al suo racconto, solo la mattina dopo un'infermiera ha scoperto che il deflussore era scivolato fuori dalla vena di Emmy: la mano della bambina si è così gonfiata e coperta di vesciche. In un post di Facebook, la donna sostiene che tre diverse infermiere sono entrate nella stanza di Emmy tra venerdì sera e sabato mattina e “tutte loro non hanno notato il problema”. Sono state “negligenti” scrive ancora Jelena.

La donna è convinta che ora la figlia avrà bisogno di altri interventi chirurgici per riparare il danno alla sua mano, e non è chiaro se riuscirà mai a riguadagnarne pienamente le funzioni. Emmy, che ha la sindrome di Down, comunica principalmente attraverso il linguaggio dei segni. "E se non è in grado di usare pienamente quella mano, limiterà il suo modo di parlare e la sua capacità di comunicare", ha detto sua madre. In una dichiarazione rilasciata per la CTV Edmonton, l’Alberta Health Services ha dichiarato di aver avviato una analisi sulla qualità delle cure che Emmy ha ricevuto all'ospedale pediatrico di Stollery. "Siamo molto dispiaciuti per le complicazioni che questa bambina ha vissuto", si legge nella dichiarazione. "I nostri standard di cura non dovrebbero comportare queste situazioni per nessuno dei nostri pazienti."