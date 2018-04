I genitori di una bimba di due mesi nato con una parte del cervello e del cranio mancanti stanno facendo appello a tutti affinché vengano trovate le risorse economiche per un intervento chirurgico salva-vita. I genitori di Ah Neath stanno cercando disperatamente di racimolare i soldi necessari e hanno persino venduto la loro casa per pagare le cure mediche. Tuttavia, i medici in Cambogia, dove vive la sua famiglia, sono ancora stati in grado di diagnosticare con certezza la sua condizione medica che l'affligge.

I suoi genitori rimangono fiduciosi. Sua madre, Srey, e suo padre, Heang, restano fiduciosi. Gli specialisti del sud-est asiatico, tra Thailandia e Vietnam, ritengono che la parte mancante del suo cranio possa essere stata causata dall'anencefalia. Una rara condizione che si verifica quando il feto non si forma completamente mentre cresce nel grembo materno. Le stime suggeriscono che circa un bambino su 5.000 soffra della cosiddetta “sindrome del cranio aperto”. Purtroppo la letteratura medica sostiene che non esista una cura per l'anencefalia e l’US Centers for Disease Control evidenzia come troppo spesso i bambini che ne sono affetti muoiono poco dopo la nascita.

"Sapevo che c'era qualcosa di completamente sbagliato nella mia bambina quando è nata. Ho pianto per giorni e ho chiesto alle persone di donare denaro” ha raccontato Srey al Daily Mail. “Siamo poveri e abbiamo venduto casa e terra per cercare di salvare mia figlia. È in buona salute, ma la sua testa non ha tutto il cranio. Stiamo affrontando difficoltà e lottando per farla sopravvivere. La nostra unica speranza è che i dottori possano essere in grado di aiutarci. Anche un medico straniero” aggiunge la madre.

Ah è nata a febbraio nella remota provincia di Tbong Khmum – 167 km a nord est della capitale Phnom Penh. Le sue membra non hanno problemi, ma ha un enorme cratere nella parte superiore della testa e un grande gonfiore nella parte posteriore. Dopo la nascita, è stata ricoverata in ospedale per ricevere ossigeno per sostenerne la respirazione, ma ora è stata dimessa ed è rimasta in famiglia.