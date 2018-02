Kelly Ryan, una donna statunitense di Nerang, ha scritto uno straziante post sul suo profilo Facebook dopo che la figlia di 2 anni è morta: la piccola ha dovuto sopportare un'agonia di quattro giorni dopo essere caduta in una piscina. "Mia figlia Evie – ha scritto la madre in uno straziante post sul suo profilo Facebook – ha combattuto duramente per rimanere insieme a noi, è stata circondata da tutto l'amore del mondo e dalla sua famiglia con infinite coccole. I nostri cuori sono devastati e non saranno mai più felici".

La bambina è scivolata accidentalmente nella piscina del cortile di casa mentre stava giocando. E' stata sua madre a trovarla con il volto riverso in acqua chissà da quanto tempo. La dona si è tuffata, ha recuperato la figlia ed ha tentato di praticarle una respirazione bocca a bocca e il massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo di un'ambulanza. Le condizioni della bimba si sono rivelate subito gravissime, e i medici non hanno esitato a dire la verità alla donna. Difficilmente la piccola si sarebbe salvata: purtroppo le previsioni dei dottori si sono realizzate. La bimba è infatti morta dopo quattro giorni di agonia.